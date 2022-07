Mostra Ceramica, da Cna 500 euro per premio Silvana Neri

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Cna Torino è di nuovo in prima fila accanto agli artigiani per supportarli e per promuovere la loro eccellenza alla Mostra della Ceramica di Castellamonte. Per il quarto anno consecutivo, al centro del progetto espositivo ci saranno i manufatti dei concorrenti del "Premio Città di Castellamonte 2022 - Ceramics in Love", provenienti da tutto il mondo. Il concorso si articola in un'unica sezione, Arte e Design, e prevede per il secondo anno consecutivo l'assegnazione del "Premio Silvana Neri (1943-2019) - Giovani studenti creativi, artigiani di domani" che si affianca ai tre premi istituzionali. In accordo con il Comune di Castellamonte, il curatore della mostra e l'azienda La Castellamonte, oggi guidata dal compagno di Silvana, Roberto Perino e dai figli, Cna Torino ha deciso di stanziare 500 euro per il premio, a cadenza annuale, in memoria di Silvana Neri, imprenditrice di Castellamonte e dirigente della Cna torinese e nazionale, scomparsa il 26 luglio 2019. Tale premio che verrà consegnato il 20 agosto all'inaugurazione della Mostra.

"Il Premio Silvana Neri - spiega Filippo Provenzano, Segretario della Cna Torino - rinnova e rafforza ogni anno il nostro impegno a sostegno della Mostra di Castellamonte, eccellenza a livello nazionale, esprimendo al tempo stesso l'auspicio che le nuove generazioni sappiano portare avanti il testimone del made in Italy nella lavorazione della ceramica".

(ANSA).