Mala movida a Caserta: Confcommercio, Paglia sbaglia

(ANSA) - CASERTA, 26 LUG - "Ci dispiace che il colonnello Gianfranco Paglia abbia deciso di abbandonare l'incarico di consulente e presidente del Tavolo per la Sicurezza del Comune di Caserta, ma sono ingiuste le accuse da lui rivolte alle associazioni di categoria". Così il presidente di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, all'indomani della lettera aperta con la quale Paglia ha reso noto di non voler più svolgere il ruolo che gli era stato conferito a fine 2021 dal sindaco Carlo Marino; Paglia ha apertamente accusato le associazioni di categoria dei commercianti "di non aver preso le distanze dai locali che non rispettano le regole".

"Nulla di più falso - è la risposta seccata di Sindaco - non ci risulta che tra i nostri soci figurino gestori di locali che non rispettano le regole; ci preme poi sottolineare che Confcommercio svolge un'azione moralizzatrice nei confronti di tutti ma non ha l'obbligo di vigilanza e controllo e non può sostituirsi alle forze dell'ordine. Proprio qualche mese fa, insieme ad altre associazioni, Confcommercio ha chiesto al Prefetto di aumentare il numero dei militari impiegati in città per prevenire e contrastare la movida selvaggia sottolineando le conseguenze e le ripercussioni, spesso drammatiche, innescate sul territorio da episodi di aggressività e violenza giovanile.

In più il Colonnello ricorderà di certo la nostra massima e piena collaborazione che ci ha spinto a incontrare i titolari dei baretti del centro storico - pur non essendo quest'ultimi soci di Confcommercio - per aggiornarli sulle novità in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e fornire loro consulenza, supporto e materiale informativo. Inoltre l'associazione di categoria sta portando avanti insieme alla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e all'Anm (Associazione nazionale magistrati) su tutto il territorio nazionale una campagna di sensibilizzazione destinata ai più giovani dal titolo 'Bevi responsabilmente' per contrastare l'abuso di alcool tra i minori e incrementare la consapevolezza tra i ragazzi e i gestori dei locali su legalità e buone pratiche. Alla luce di tutto ciò siamo pertanto noi di Confcommercio Caserta a prendere le distanze dalle dichiarazioni di Paglia e a invitare il colonnello a non strumentalizzare le associazioni di categoria per fini a noi sconosciuti" conclude Sindaco. (ANSA).