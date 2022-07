Finanza: Quintili (commercialisti) nel direttivo XBRL Italia

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Eliana Quintili, consigliera nazionale dei commercialisti, è entrata a far parte del Consiglio direttivo di XBRL Italia, per il triennio 2022-2024, in rappresentanza del Consiglio nazionale della categoria professionale. Nella prima seduta del nuovo Consiglio, svoltasi immediatamente dopo l'Assemblea straordinaria, il Consiglio ha confermato Stefano Pighini alla presidenza di XBRL Italia, che è, recita una nota, "una associazione per lo sviluppo e la diffusione di dizionari comuni espressi in Xbrl (eXtensible Business Reporting Language), nata nel 2006 su iniziativa di soci rappresentativi dell'intero sistema economico e finanziario nazionale (Abi, Aiaf, Ania, Assonime, Banca d'Italia, Borsa Italiana, Consiglio nazionale dei commercialisti, Confindustria, Ivass, Oic, Unioncamere), che ha ottenuto nel 2007 il riconoscimento ufficiale da parte del consorzio XBRL International, responsabile dell'attività di sviluppo e diffusione di Xbrl a livello europeo e mondiale. "Il commercialista deve assumere sempre di più un ruolo da protagonista nell'utilizzo dello standard Xbrl - ha affermato il presidente nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio - in modo da cogliere tutti i vantaggi che sottendono una qualità dell'informativa automatizzata economico-finanziaria più efficiente, efficace, tempestiva e comparabile". (ANSA).