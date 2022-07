Elezioni: Sibilia, Letta come parlerà di welfare con Brunetta?

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "In queste ore sembrano diventati tutti 'coraggiosi moderati' coi quali tessere alleanze nel centrosinistra, compresi Renzi e i ministri ex Forza Italia. Mi chiedo come farà Letta a discutere di welfare e salario minimo con Brunetta, che solo un mese fa irrideva un tappezziere da un palco".

E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 stelle. (ANSA).