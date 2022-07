Elezioni: Cubeddu(M5s), su welfare da destra proposte pericolose

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Eliminazione del Reddito di cittadinanza e del decreto Dignità, ripristino dei voucher, giovani costretti ad accettare qualsiasi tipo di impiego pena una multa: sono solo alcune delle proposte su lavoro e welfare con cui la destra si presenta alle prossime elezioni. Proposte pericolose per la tenuta sociale del Paese che certificano il disprezzo di Berlusconi, Salvini e Meloni per i più deboli". Lo afferma in una nota Sebastiano Cubeddu, deputato del Movimento 5 stelle.

"Il Movimento 5 Stelle intende invece - dice Cubeddu - difendere il Reddito di cittadinanza, che ha aiutato e sta aiutando milioni di famiglie in difficoltà, e completare la riforma delle politiche attive del lavoro, introdurre il salario minimo orario che Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno osteggiato in questa legislatura, mettere la parola 'fine' su stage e tirocini gratuiti che mortificano ragazze e ragazzi, istituire una pensione di garanzia per i giovani con carriere precarie e discontinue e migliorare la sicurezza sul lavoro perché i 1.361 morti registrati nel 2021 sono inaccettabili. Al contrario di chi vuole fare gli interessi dei soliti noti, garantire più diritti e dignità a cittadini e lavoratori è e resta la nostra stella polare", conclude il deputato. (ANSA).