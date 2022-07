Dl aiuti: coop e imprese servizi, serve revisione prezzi appalti

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Chiediamo con urgenza l'introduzione di una norma nel prossimo Dl Aiuti che preveda l'obbligo della revisione prezzi nel settore dei servizi e forniture anche per i contratti in essere". La richiesta arriva da Alleanza cooperative italiane Servizi (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi), Confindustria Servizi Hcfs (Anip, Anir, Anid, Uniferr e Assosistema), Unionservizi Confapi che denunciano come il settore dei servizi e delle forniture, che vale circa 180 miliardi e occupa milioni di persone, sia "da circa un anno in balia dell'aumento incontrollato dei costi dell'energia e delle materie prime".

Altrimenti, sostengono, c'è il rischio del blocco di servizi essenziali per i cittadini, come ad esempio quelli per la sicurezza e l'igiene degli ambienti e della collettività, delle scuole, dei presidi sanitari, nelle caserme o negli uffici della pubblica amministrazione (servizi ambientali, di pulizia sanificazione, di disinfestazione, di ristorazione collettiva e per la fornitura e la gestione delle reti energetiche).

"Le aziende che rappresentiamo - sottolineano le associazioni in una nota - stanno sopperendo con le proprie risorse ad una situazione paradossale: aver dei contratti in essere con la Pa, con dei costi previsti che vengono continuamente modificati al rialzo senza nessun tipo di riconoscimento o rinegoziazione da parte del contraente pubblico. Situazione gravissima, che sta danneggiando le imprese già particolarmente colpite dal periodo pandemico. Serve un intervento immediato, per adottare le misure per il settore dei lavori pubblici anche per il settore dei servizi". (ANSA).