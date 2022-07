Dl aiuti: Confartigianato, bonus è più d'aiuto di taglio Iva

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Il bonus da 200 euro è una misura che noi riteniamo importante anche rispetto all'altra misura, il taglio dell'Iva sui beni alimentari: fra le due preferiamo la prima perché riteniamo che sia più d'aiuto alle persone che sono in difficoltà, magari pensando di darlo alle persone con reddito anche fino a 25mila". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli al termine nell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Una cosa che sta mettendo in difficoltà moltissime imprese artigiane è il bonus edilizia: qui abbiamo una grandissima preoccupazione. E' il tema per noi oggi più drammaticamente importante. Su questo - ha aggiunto - ci è stato garantito l'impegno da parte del ministro dell'Economia, Daniele Franco di poter collaborare per trovare una soluzione che se non ci fosse metterebbe in difficoltà". (ANSA).