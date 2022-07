Dl aiuti: Confapi, priorità energia, liquidità e lavoro

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Per noi i temi importanti sono energia, liquidità alle aziende e lavoro. Partendo dalla regolamentazione del de minimis che va rimodulato". Lo ha detto il presidente di Confapi Maurizio Casasco al termine dell'incontro con il presidente del consiglio Mario Draghi sul dl aiuti. "Sull'energia, che in questo momento, è il covid della manifattura, abbiamo soprattutto al nord i magazzini pieni e pochi ordini. Quindi un costo dell'energia insopportabile e già le aziende stanno mettendo i dipendenti in ferie, ma con un autunno che si preannuncia difficile è un problema che diventa insopportabile", ha spiegato. (ANSA).