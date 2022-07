Confindustria: Botto Poala nuovo presidente Confindustria Moda

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Ercole Botto Poala è il nuovo presidente di Confindustria Moda, la federazione che riunisce le associazioni dei settori tessile, moda e accessorio. E' stato eletto all'unanimità - spiega una nota - dall'assemblea dei soci.

"Il settore del tessile, moda e accessorio - commenta -, dopo i duri anni della pandemia, sta tornando a ricoprire il ruolo di uno dei principali motori dell'economia italiana e quindi di primo contributore della bilancia commerciale del Paese. Le sfide che ci attendono, come sostenibilità, digitalizzazione ed internazionalizzazione, possono essere affrontate solo lavorando in maniera unitaria, come sistema. Sarà mio compito guidare Confindustria Moda in una nuova fase della sua vita, dove l'unione sarà sempre più forte e solida".

L'assemblea, si legge nella nota, "ha inoltre tributato al presidente uscente Cirillo Marcolin un lungo applauso e un sentito ringraziamento per l'impegno umano e professionale speso in questi anni per aver guidato la federazione in uno dei momenti di crisi più duri della storia del fashion made in Italy". (ANSA).