A Milano scontro Verdi-Confcommercio su porte aperte negozi

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - A Milano è di nuovo polemica sulle porte aperte dei negozi che, in questi giorni in cui i condizionatori funzionano a pieno regime, possono rappresentare uno spreco di energia. I Verdi al Comune di Milano hanno sottolineato che "la Francia chiude le porte dei negozi che usano aria condizionata e noi lo chiediamo da tre anni - ha spiegato il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi -. E Milano? Il 25 giugno il Comune , dopo averci sempre detto di no, ha fatto una finta ordinanza in questa direzione ma solo orale e solo alla stampa, infatti il 99% dei negozi tengono le porte aperte. Dopo nove mesi di disastri sarebbe ora di fare cose serie e concrete a favore dell'ambiente".

La replica è arrivata dalla Confcommercio. "La Francia multa i negozi con il climatizzatore acceso e la porta aperta contro lo spreco di energia. Una decisione corretta e condivisibile - ha commentato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Ma questa notizia non deve diventare l'ennesimo pretesto per alimentare polemiche basate su pure posizioni di bandiera". A Milano ci sono negozi con le porte aperte "vero. Ma sono stati fatti investimenti per l'installazione delle lame d'aria per limitare la variazione di temperatura, contenere il consumo energetico e abbassare l'emissione di CO2 - ha aggiunto -. Credo che in questo momento nessun imprenditore abbia interesse a sprecare energia, danneggiare l'ambiente e vedere i propri costi fissi crescere a dismisura. Concentriamoci su ciò che possiamo fare per costruire strategie di sviluppo sostenibile, non per distruggere decisioni già condivise basandosi su convinzioni ideologiche di retroguardia". (ANSA).