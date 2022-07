Welfare: Venetocentro-TreCuori, 9.000 spese con buoni

(ANSA) - TREVISO, 25 LUG - Oltre 2.300 lavoratori hanno effettuato in un anno circa 9.000 spese utilizzando i buoni legati a un accordo sottoscritto nell'aprile 2021 da Assindustria Venetocentro con la società "TreCuori" di Conegliano (Treviso), specializzata nella gestione di pacchetti di welfare aziendali.

Il valore delle transazioni effettuate nell'ambito dei piani attivati è stimato in due milioni di euro. L'analisi dei dati elaborata dall'associazione industriale consente di rilevare come vi sia un sostanziale equilibrio tra buoni spesa, disponibili in oltre 200 diverse tipologie, che valgono il 40% del totale e altre soluzioni di welfare che rappresentano un altro 37% e si concretizzano in viaggi, vacanze, istruzione, salute, assistenza alla persona, abbonamenti sportivi, previdenza integrativa o gli interessi dei mutui. Ai buoni spesa si aggiungono i buoni pasto, che valgono il restante 23%, in crescita grazie alla loro facilità di utilizzo.

Per Alberto Zanatta, presidente vicario di Venetocentro con delega alle relazioni sindacali, "la scelta di una piattaforma welfare del territorio permette di favorire i consumi 'di prossimità', contribuendo al rilancio dei consumi nella comunità locale". (ANSA).