Unicredit: in campo a supporto pmi per progetti su Pnrr

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - UniCredit lancia Pnrr Solutions, una gamma di soluzioni finanziarie e consulenziali per supportare la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese italiane ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche con liquidità aggiuntiva necessaria per fronteggiare gli aumenti legati ai costi delle materie prime e facilitare l'esecuzione del Piano.

"La nostra indagine - afferma Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia - evidenzia come le banche siano percepite come un punto di riferimento per le aziende in ambito Pnrr e conferma l'elevata aspettativa in termini di supporto e consulenza. Con Pnrr Solutions vogliamo fornire, in particolare alle pmi impegnate nei bandi, una gamma di soluzioni concrete sia sul piano finanziario che consulenziale, supportandole nell'accesso ai fondi europei e nella realizzazione di loro progetti di investimento innovativi e sostenibili", conclude Taricani.

L'offerta comprende anche finanziamenti a medio lungo termine per favorire l'esecuzione dei bandi del PNRR e fronteggiare gli aumenti legati ai costi delle materie prime.

CP Technology, Geosintesi e I.S.A. le prime 3 PMI italiane che hanno ricevuto supporto finanziario nell'ambito dell'iniziativa (ANSA).