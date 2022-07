TipiCI da Spiaggia,torna cibo made in Italy sotto ombrellone

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La bellezza delle spiagge associata alla degustazione di specialità enogastronomiche locali per rendere la vacanza unica ed esclusiva. Torna la terza edizione di 'TipiCI da Spiaggia', la manifestazione ideata dal Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe/Confcommercio, in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. Protagonisti chef, ristoratori e agricoltori che racconteranno e faranno assaporare la storia del territorio e dei prodotti tipici. Due gli appuntamenti in programma, il 30 luglio e il 27 agosto, quando negli stabilimenti balneari aderenti al Sindacato si svolgeranno una serie di iniziative per promuovere la tradizione enogastronomica italiana. Associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici significa, anche, valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari e i litorali Made in Italy. Mare e cibo, da sempre, costituiscono il sinonimo perfetto di vacanza, e lo sanno bene i milioni di turisti stranieri che stanno affollando le spiagge italiane.

"Siamo di fronte a un metodo vincente di vivere la vacanza, affiancando due realtà del nostro Made in Italy - spiega il presidente del Sindacato, Antonio Capacchione - ossia l'offerta turistico-balneare dei 30 mila stabilimenti con la cultura enogastronomica e fondere il mare con la terra. Nelle precedenti edizioni abbiamo coinvolto oltre 750 mila turisti, quest'anno contiamo di superare quota 1 milione". Soddisfatto della collaborazione il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, "la promozione e la valorizzazione del buon cibo nelle imprese balneari, attraverso l'incontro e il racconto diretto degli stessi agricoltori, è un'opportunità ulteriore per far conoscere ai turisti, soprattutto stranieri, il nostro grande patrimonio enogastronomico, oltre 5 mila prodotti che raccontano saperi e sapori di ogni territorio e tutto il lavoro dei nostri agricoltori". (ANSA).