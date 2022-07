Simest: sostenuto export di 23 imprese,334 milioni incassati(2)

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Tra le imprese italiane supportate, Simest ricorda la Seriomac di Seriate (BG) che produce macchinari per la produzione di flaconi in plastica per i settori Personal care, Home care e Food & Beverage con un totale di 8,7 milioni di euro di finanziamenti ammessi ad intervento agevolativo. Finanziamenti per 3 milioni sono invece andati a Savio Macchine Tessili, di Pordenone; a Maschio Gaspardo di Padova, leader nella progettazione e produzione di macchine agricole, 800mila euro euro. Sacmi, società con sede produttiva a Imola ha perfezionato un contratto in Turchia, ha avuto finanziamenti per circa 9,3 milioni di euro; Sitael, di Mola di Bari, che offre soluzioni per la mobilità elettrica che ha esportato una flotta di e-bike in Olanda, per 700mila euro.

