Sace:Garanzia SupportItalia a imprese contro impatto guerra

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Al via Garanzia SupportItalia, lo strumento straordinario messo in campo per sostenere le imprese italiane colpite dagli effetti economici negativi legati alla crisi russa-ucraina. Lo annuncia Sace spiegando che "grazie al Decreto "Aiuti" e nei limiti dei 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto "Liquidità", supportiamo la tua impresa rilasciando garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per aiutarti a reperire liquidità necessaria per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina, assicurando così continuità alle tue attività economiche e d'impresa".

Per ampliare ulteriormente le possibilità di intervento, si prevedrà inoltre la possibilità per Sace di concedere garanzie anche a copertura di aperture di credito documentarie, finalizzate a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. L'operatività verrà estesa anche alle operazioni di leasing, factoring, confirming e anticipi contratto.

Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31/12/2022 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività. (ANSA).