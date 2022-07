Pensioni: Inarcassa, chance d'estensione maternità/paternità

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Inarcassa, l'Ente di previdenza ed assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, dà alla propria platea di associati la chance di "richiedere l'estensione di ulteriori tre mesi, rispetto ai cinque già previsti dalla normativa vigente, dell'indennità di maternità o paternità pubblica, stabilita dalla Legge di Bilancio 2022". La norma, si rammenta, "si applica a tutti gli eventi di nascita, adozione e affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio dei cinque mesi sia iniziato, o in corso al 1° gennaio 2022. La domanda di maternità, o paternità (già disponibile sul sito della Cassa, nell'area 'Inarcassa On line') "è stata adattata in modo tale che gli interessati, in possesso dei requisiti, possano fare un'unica richiesta dell'indennità e dell'estensione", mentre gli ingegneri ed architetti "che hanno già ricevuto l'indennità nei mesi scorsi, e che potrebbero essere in possesso dei requisiti, riceveranno invece una Pec con un modulo da compilare e rinviare a Inarcassa per richiedere l'estensione". Tutte le informazioni su www.inarcassa.it.

