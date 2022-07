Inail: Rosato, sicurezza e prevenzione sul lavoro siano priorità

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La sicurezza dei lavoratori deve diventare per tutti la priorità. Investire in sicurezza sui luoghi di lavoro significa investire in prevenzione, che si traduce anche in un risparmio in costi sanitari". Così il Vice presidente della Camera Ettore Rosato alla relazione annuale dell'INAIL presso la Camera dei Deputati.

Riguardo le soluzioni percorribili per migliorare la sicurezza e la vigilanza sui luoghi di lavoro Rosato individua: "Defiscalizzazione e finanziamento con contributi a fondo perduto, per favorire l'accreditamento da parte delle aziende presso organismi certificatori che garantiscano l'adozione di misure per tutelare la salute nei luoghi di lavoro e piani di prevenzione degli infortuni e dell'insorgenza di malattie professionali" (ANSA).