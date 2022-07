Inail: regolarizzati 104.869 lavoratori food delivery, +152%

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Nel 2021 sono stati regolarizzati a seguito dei controlli e delle nuove normative sulla gig economy 104.869 lavoratori (di cui 102.052 irregolari e 2.817 in nero), con un incremento del 152,84% rispetto al 2020, per effetto delle indagini ispettive su diverse società di food delivery. Lo si legge nel Rapporto annuale Inail. Sono state accertate nel complesso retribuzioni imponibili evase per circa cinque miliardi di euro e richiesti premi per oltre 89 milioni di euro.

