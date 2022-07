Inail: Mura (Pd), infortuni e disparità priorità di nuove Camere

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'emergenza infortuni e le disparità di genere, settoriali e territoriali devono essere priorità su cui le nuove Camere dovranno tornare a impegnarsi prima possibile. Speravamo di poter continuare in Commissione un'attività che aveva dato frutti e così stabilire interventi da inserire in legge di Bilancio per un lavoro più dignitoso, più sicuro e giustamente pagato. Purtroppo quel percorso è stato interrotto, ma il Pd proseguirà a chiedere tutele per i più fragili, i più esposti ai rischi e a lavori usuranti". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito a quanto emerso dalla presentazione della relazione annuale dell'Inail presso la Camera dei Deputati.

"Positivi i rilievi del presidente Bettoni - osserva la parlamentare dem - sull'ampliamento della platea destinataria della tutela assicurativa e sulla disponibilità dell'Inail ad aumentare gli investimenti sulla sicurezza, su cui avevamo fatto richieste precise". (ANSA).