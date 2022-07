Inail: in 2021 risultato finanziario positivo per 820 mln

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - I dati del preconsuntivo 2021 dell'Inail mostrano che si sono registrate entrate di competenza per nove miliardi e 78 milioni di euro, circa 986 milioni in meno rispetto al 2020, di cui sette miliardi e 78 milioni per entrate contributive (erano otto miliardi e 38 milioni nel 2020). Le uscite di competenza si sono attestate a otto miliardi e 258 milioni, con prestazioni istituzionali sostanzialmente stabili per cinque miliardi e 304 milioni. Il risultato finanziario è positivo per 820 milioni. E' quanto emerge dal Rapporto annuale dell'Inail che sottolinea come nel 2021 premi e contributi siano diminuiti di circa il 12% rispetto al dato di consuntivo del 2020. "A causa delle modalità di pagamento del premio, infatti, si legge, gli effetti della pandemia sulle attività produttive sono stati registrati dall'Inail nell'anno successivo. Le riserve tecniche sono pari a circa 34 miliardi e 829 milioni di euro, coperte per il 99% da liquidità versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione. (ANSA).