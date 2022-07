Elezioni: Confindustria Liguria, Irresponsabile caduta governo

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - "La situazione è preoccupante per le aziende liguri: per il contesto esterno, cioè caro energia e caro materiali anche se in parte sta rientrando, ma la catena logistica non è ancora tornata nella normalità. Quindi abbiamo aziende che hanno ordini e fatturato ma mancano di materiali e pagano ancora alto il costo dell'energia. E in più preoccupa l'attuale crisi di governo. Sono stati degli irresponsabili e per la prima volta sento molte persone esasperate". Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, lo ha detto a margine dell'incontro all'Albergo dei poveri nell'ambito della Genova Summer school dedicato alla sostenibilità, con la lectio magistralis del ministro Giovannini.

"Arrivare a fine legislatura non sarebbe costato niente a nessuno e in più sono sicuro che in questi otto mesi sarebbero arrivate anche per la Liguria notizie importanti - dice Mondini -. Quelle di cui tutta l'Italia ha bisogno, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale che sarebbe stata assolutamente fatta con il governo Draghi e che ora è a rischio anche se tutti dicono di essere d'accordo, perché nessuno potrà metterci la bandierina. Così come non arriveranno le firme per le sospirate opere che aspettiamo da tempo, a partire dalla gronda di Genova.

Come sempre ci si adatterà rimboccandoci le maniche, ma la preoccupazione c'è". (ANSA).