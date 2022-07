+Draghi convoca domani e mercoledì Pmi,commercio e artigiani+

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Associazioni delle piccole imprese, del mondo artigiano, del commercio e delle coop sono state convocate per diversi incontri, alcune alle 10 di domani, altre alle 15:30 di mercoledì - per quanto al momento si apprende - ad un tavolo nella 'sala verde' di Palazzo Chigi. Le convocazioni stanno arrivando telefonicamente in queste ore. Riparte così il confronto aperto con il Governo, riprogrammando gli incontri che erano previsti nei giorni scorsi e che erano stati cancellai per la concomitanza con i giorni più delicati, con il dibattito parlamentare ed il voto delle Camere, della crisi di Governo.

(ANSA).