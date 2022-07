Dl semplificazioni: Currò (M5S), su fisco digitale fare di più

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Durante la discussione generale di oggi sul decreto Semplificazioni ho voluto evidenziare ciò che ancora va fatto per realizzare una sostanziale semplificazione del sistema tributario. La parola chiave, naturalmente, è digitalizzazione, e la priorità è liberare le migliori energie produttive delle imprese". Lo afferma Giovanni Currò, vicepresidente M5S della commissione Finanze.

"Per il Movimento - continua - digitalizzare non significa semplicemente sostituire la carta con adempimenti telematici, ma sfruttare le potenzialità tecnologiche già esistenti per ridurre i passaggi burocratici. È una differenza decisiva".

"In questa legislatura siamo riusciti a intervenire a più riprese sul fisco, e tuttavia molto rimane da fare, dato che anche la delega fiscale approvata alla Camera non ha sciolto tutti i nodi, soprattutto in tema di semplificazioni", conclude.

(ANSA).