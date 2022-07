Confindustria, crisi politica aggrava situazione

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - "La situazione è difficile a prescindere e le condizioni politiche non possono fare altro che aggravare la soluzione di temi che in qualche modo vanno risolti". A dirlo è il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini a margine di un evento a Bologna sul futuro dell'automotive.

"Noi come Confindustria faremo le nostre proposte, ci riuniremo già questa settimana per elaborarle - ha continuato - Mi auguro che vengano risolti i problemi del Paese e i problemi dell'industria, che sono tanti. C'è quello energetico: se non verrà ripristinato completamente il flusso rischiamo di dover decidere quali imprese resteranno aperte e quali dovranno chiudere, con tutte le conseguenze sociali del caso. C'è l'inflazione, la carenza di materie prime… i problemi sono tanti e credo di non aver fatto neanche la classifica più esatta".

Alla domanda di un cronista se i fondi del Pnrr siano o no a rischio, ha risposto: "Certamente questa battuta d'arresto in tempi già molto stretti non gioca a favore, poi dipenderà dall'abilità del governo che verrà di cercare di ridurre al massimo i tempi". "L'industria - ha concluso - ha bisogno soprattutto di attenzione da parte della politica. In questo Paese non è mai passato il paradigma che se si sviluppano le imprese, si sviluppa il lavoro e si sviluppa il Paese". (ANSA).