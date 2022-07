Camere Commercio: Basilicata prima per pratiche on line Suap

(ANSA) - POTENZA, 25 LUG - Sul campo della digitalizzazione amministrativa, la Camera di Commercio della Basilicata, nello scorso mese di giugno, ha fatto registrare, "il primo posto in Italia per incremento percentuale delle pratiche online degli Sportelli unici (Suap) per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa": lo ha annunciato, con una nota, l'ufficio stampa dell'ente camerale lucano.

"Le 1.726 pratiche espletate - è sottolineato - si sono tradotte in un +56,2 per cento rispetto alla media mensile del trimestre precedente, doppiando quasi le performances registrate in Abruzzo e distanziando notevolmente Puglia e Piemonte. Le due province lucane dunque - continua la nota della Camera di Commercio - sono risultate tra quelle più virtuose: Potenza con 1.005 pratiche ha fatto registrare un ottimo +59,5 per cento e Matera, con 721 pratiche, un lusinghiero +51,8 per cento, risultando rispettivamente seconda e terza dietro Teramo".

(ANSA).