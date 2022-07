Bombardieri, 'risposte su salari e pensioni, non sull'Iva' (2)

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Qui c'è un'emergenza. Di tantissime persone che non potranno andare in vacanza e avranno emergenza prossimo mese e autunnali. Speriamo che il governo si presenti con una serie di proposte per l'utilizzo di quelle risposte che sia in grado dare risposte immediate. Intanto una risposta per i lavoratori e lavoratrici per recuperare il potere d'acquisto", ha detto Bombardieri. Ma questo non si può fare "a gennaio: se teniamo alla coesione sociale in questo paese, è impensabile che noi pensiamo dare a lavoratori e lavoratori programmi elettorali e risposte a gennaio. Servono risposte strutturali e lo si può fare anche nell'ambito di un governo dimissionario". (ANSA).