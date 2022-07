Banco Desio: nuovo accordo con Coface su polizze, focus pmi

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Banco Desio e Coface, hanno stipulato un nuovo accordo di intermediazione per la distribuzione delle polizze credito. Al centro della partnership strategica, la promozione di EasyLiner, polizza dedicata alle pmi.

"Per Banco Desio il sostegno alla crescita delle nostre pmi è una priorità e la partnership con Coface si inserisce in un più ampio programma di azioni intraprese dall'istituto a supporto dei nostri clienti", sottolinea in una nota, l'a.d e dg della banca, Alessandro Decio. "L'intento è di unire le forze, valorizzare le competenze, l'esperienza e le caratteristiche specifiche delle due realtà", aggiunge Ernesto de Martinis, Ceo di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. (ANSA).