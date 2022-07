Accordo Assolombarda-Inps, tempi risposta certi per imprese

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - È stato siglato oggi il Protocollo d'intesa tra Assolombarda e Inps Filiale metropolitana di Milano per garantire chiarezza nei processi e tempi di risposta certi per le imprese attraverso procedure semplificate e digitali.

L'intesa, della validità di due anni, renderà ancora più snello e veloce il rapporto tra le imprese e l'Istituto.

L'accordo firmato è il "frutto di una collaborazione che ci vede da tempo impegnati con la Pubblica Amministrazione, in una logica di semplificazione, innovazione e di servizio alle imprese", afferma Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda. "Grazie a questo Protocollo - aggiunge - con la Filiale metropolitana Inps di Milano le aziende del territorio potranno contare su canali di comunicazione dedicati, tempi di risposta certi e un servizio sempre più rispondente alle loro necessità".

Il Direttore della Filiale metropolitana di Milano, Mauro Saviano, nel suo intervento ha evidenziato gli ottimi risultati raggiunti con i precedenti accordi sottoscritti tra le parti e sottolineato che "il rinnovo del Protocollo firmato oggi è la prosecuzione di un rapporto di collaborazione iniziato da tempo e che ha come scopo quello di potenziare la sinergia con Assolombarda che si fa, così, garante di diffondere la cultura del dialogo con la P.a".

Inps e Assolombarda si impegnano, inoltre, a istituire tavoli di lavoro con il compito di monitorare e risolvere le problematiche emergenti che possano influire sull'operatività delle imprese. (ANSA).