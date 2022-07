==Patuelli (Abi), i tassi non spaventano ma avanti con il Pnrr

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli non vede allarmi per l'Italia dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse e tenuto conto delle molte sfide di questo periodo, purché si mettano a terra i progetti del Pnrr.

E spiega al Messaggero di ritenere l'aumento dello 0,50% deciso da Francoforte, "un aumento oggettivamente limitato per l'Europa, e in ogni caso il costo del denaro rimane ancora bassissimo rispetto perfino agli anni del secondo dopoguerra". E dunque: "non vedo contraddizione", dice.

Sui prestiti alle imprese, il numero uno dell'Abi non prevede gravi rischi di insolvenze. "Le imprese hanno linee di finanziamento molto diversificate - spiega -, perciò penso che l'aumento dei tassi annunciato nell'Europa dell'euro non graverà in maniera rilevante". Per impedire una "nuova crisi" come quella del decennio scorso, "imprese e banche - incoraggia Patuelli - dovranno collaborare".

Il periodo è difficile, tra pandemia, crisi energetica e guerra in Ucraina. Eppure, secondo Patuelli, "il momento continua a essere propizio per gli investimenti, proprio perché i tassi continuano a essere molto bassi".

Sullo scudo antispread della Bce si è in attesa di conoscere le metodologie applicative. "Valuteremo più avanti le eventuali condizionalità", dichiara Patuelli, che mette in guardia: "Più l'Italia avrà conti in ordine e meno avrà emergenze dovute alla volatilità degli spread". (ANSA).