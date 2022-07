Intesa Sanpaolo:nuove misure con garanzia Supportitalia Sace

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana ad aderire a Garanzia SupportItalia di Sace la nuova misura straordinaria prevista dal 'Decreto Aiuti' e resa disponibile da Sace fino alla fine del 2022, per sostenere le imprese in difficoltà a causa degli impatti generati dal conflitto in Ucraina e dal rincaro dell'energia. Attraverso il nuovo 'Temporary Crisis Framework' varato dalla Commissione europea, Sace rilascerà infatti garanzie su finanziamenti fino al 31 dicembre, nei limiti del plafond di 200 miliardi di euro di garanzie di Stato già stanziati dal Decreto 'Liquidita' e ad oggi mobilitati per 42 miliardi di finanziamenti garantiti attraverso lo strumento Garanzia Italia. Grazie a questo nuovo strumento e alla storica collaborazione con Sace, Intesa Sanpaolo renderà disponibili da subito alle imprese che hanno subito ripercussioni dirette, nuovi finanziamenti destinati a coprire costi del personale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e capitale circolante.

In particolare, i finanziamenti alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000 o, comunque, i finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro potranno essere erogati con immediatezza grazie alla 'procedura semplificata' di Sace che prevede il rilascio della garanzia entro 48/72 ore. Il rilascio della garanzia è invece subordinato alla decisione assunta con decreto del Mef, ossia tramite 'procedura ordinaria', relativamente alla richiesta di importi più elevati e per imprese con dipendenti o fatturato superiori a tali soglie. (ANSA).