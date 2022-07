Intesa Sanpaolo:nuove misure con garanzia Supportitalia Sace (2)

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - La prima banca italiana, guidata dal Ceo Carlo Messina, intende avvalersi di questa nuova opportunità per sostenere il tessuto produttivo italiano che, già provato dalla crisi pandemica, ha dimostrato di adattarsi all'evoluzione del contesto, manifestando nel 2021 segnali di ripresa confortanti con effetti positivi sull'economia del Paese. L'ulteriore complessità generata nel corso di quest'anno dal conflitto e dal conseguente effetto sul costo dell'energia, in particolare, ha posto sotto stress i volumi del fatturato del nostro sistema economico e produttivo.

"Apprezziamo questo importate nuovo strumento di supporto per le nostre imprese e ci attiviamo immediatamente per proseguire nell'opera, congiunta fra settore pubblico e operatori privati, che abbiamo già efficacemente attuato in questi anni di grave complessità", sottolinea in una nota Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

"Da oggi - aggiunge - potremo quindi aggiungere una ulteriore possibilità rispetto alle misure intraprese da Intesa Sanpaolo, anche con Sace, per affiancare le imprese. E' nostra intenzione restare l'interlocutore più affidabile per il sistema economico, garantendo il nostro supporto con ogni strumento disponibile".

Il nuovo strumento si aggiunge alle misure rapide e immediate messe in campo da Intesa Sanpaolo per supportare le PMI energivore e quelle con fatturato derivante in larga parte dall'export, specie verso Russia e Ucraina, oltre alla recente iniziativa, in collaborazione con Sace, per favorire gli investimenti in energie rinnovabili di tutte le imprese, in particolare pmi, della filiera dell'agribusiness e del terzo settore e che mette in campo un plafond di 10 miliardi di euro.

