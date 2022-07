Energia: Cgia, per imprese 106 mld di rincari per luce e gas

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Sfiorerà i 106 miliardi di euro il costo aggiuntivo che le imprese italiane subiranno quest'anno a causa dei rincari di energia elettrica e gas. La stima è stata calcolata dall'Ufficio studi Cgia che è giunto a questo risultato ipotizzando, per l'anno in corso, gli stessi consumi registrati nell'anno pre-pandemia, applicando però per l'intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi sei mesi. Una stangata, sottolinea la Cgia, che rischia di provocare una debacle al sistema produttivo. I 106 miliardi di extra costo potrebbero essere sottostimati, avverte l'ufficio studi mestrino. Se dal prossimo autunno la Russia dovesse chiudere ulteriormente le forniture di gas verso l'Europa, è probabile che il prezzo di questa materia prima subirà un'impennata che spingerà il costo medio dell'ultima parte dell'anno ad un livello molto superiore a quello registrato nei primi sei mesi del 2022. (ANSA).