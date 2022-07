Zucchi: compra Descamps, si rafforza nel tessile per la casa

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Zucchi ha acquistato l'intero capitale della società francese Descamps per 4 milioni di euro, creando così una delle principali realtà europee nel settore dei prodotti tessili per la casa.

"Con l'acquisizione della francese Descamps, Zucchi amplia la sua offerta di marchi e prodotti, creando un legame forte con l'importante mercato francese. È una strategia di crescita, per linee esterne ed interne, sui mercati europei che ci terrà impegnati per i prossimi tre anni", ha dichiarato il presidente e ad Joel Benillouche.

Zucchi, afferma la nota, è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'Emea. Con circa 1000 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet, 330 corner nei department store e una distribuzione wholesale nel mondo.

L'operazione è tra parti correlate: Descamps è controllata indirettamente da Astrance Capital S.A.S., integralmente partecipata e amministrata da Benilouche e Florian Gayet, consigliere di Zucchi. (ANSA).