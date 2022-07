Usa: emergenza latte artificiale, Biden sospende dazi all'import

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - "Ho firmato il Formula Act trasformandolo in legge. E' un provvedimento bipartisan che faciliterà l'acceso al latte artificiale per le famiglie americane". Lo twitta Joe Biden postando anche un sua foto mentre firma la misura. Il presidente americano è in isolamento alla Casa Bianca perché positivo al Covid. La firma del provvedimento punta ad allentare l'emergenza latte in polvere negli Stati Uniti facilitando le importazioni, dalle quali vengono sospesi i dazi. (ANSA).