Legacoop Piemonte al Master in Business Administration UniTo

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Legacoop Piemonte sarà tra i promotori del Master in Business Administration dell'Università degli Studi di Torino, organizzato e gestito da Saa School of Management. E' stato siglato l'accordo in cui Legacoop indicherà i docenti qualificati ed esperti sul mondo della cooperazione e farà da raccordo tra i giovani che vogliano svolgere uno stage in cooperative e le sue imprese associate.

"Il nostro obiettivo - spiega il presidente di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio - è far conoscere la cooperazione come una opzione che il mercato offre e che con le sue specificità può arricchire. Ci auguriamo che i partecipanti al master possano dunque accrescere le proprie competenze conoscendo anche l'impresa cooperativa e da qui iniziare un percorso di inserimento nelle nostre cooperative".

"Questo accordo - , afferma il direttore generale Saa Davide Caregnato - è di particolare importanza perché la nostra scuola è strutturata per formare gli allievi ad entrare nel mondo del lavoro avendo già acquisito competenze e potremo così orientarli anche verso il mondo delle cooperative". Per Stefano Bresciani, direttore del Master, "è un'ulteriore conferma dell'obiettivo che ci siamo posti ovvero quello di integrare le conoscenze teoriche fornite dall'accademia con la praticità e operatività delle imprese". (ANSA).