Governo:Patuelli (Abi),banche lontane da polemiche politiche

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Le banche italiane si trovano anche a dover affrontare l'incertezza del quadro istituzionale. Il mondo bancario italiano, lontano dalle polemiche politiche continuerà a lavorare senza sosta per il sostegno all'economia, per promuovere sviluppo ed occupazione". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo videointervento all'assemblea di Federcase. "Non c'è crisi - ha detto Patuelli - che possa bloccare questo impegno". Il presidente Abi ha quindi ringraziato il Credito Cooperativo "per il contributo che, come sempre avvenuto, sarà ancora dato allo sviluppo ed alla tenuta del sistema Paese". (ANSA).