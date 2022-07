Germania:Pmi manifatturiero giù a 49,2, ai minimi da 2 anni

(ANSA) - MILANO, JUL 22 - L'indice Pmi manifatturiero della Germania è sceso a luglio a 49,2 punti, il livello più basso degli ultimi 2 anni e in notevole calo rispetto al 52 di maggio, segnala S&P Global. L'indice dei servizi scende anche a 49,2 punti, rispetto ai 52,4 punti di giugno. L'indice S&P Global Flash Germany Pmi Composite ha mantenuto la sua recente sequenza di ribassi nel mese di luglio ed è sceso al di sotto della soglia di 50 punti per la prima volta da dicembre. L'indice ha registrato 48 punti, in calo rispetto a 51,3 di giugno e ai minimi da 25 mesi. (ANSA).