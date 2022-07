Francia: Pmi manifatturiero sotto soglia 50, minimo 20 mesi

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Dopo il marcato rallentamento di giugno, i dati Pmi flash di luglio, diffuso da S&P Global, per la Francia hanno segnalato un'ulteriore erosione dello slancio di crescita.

L'indice Pmi manifatturiero francese è sceso a luglio a 49,6 punti, il livello pù basso degli ultimi 20 mese e in netto calo rispetto al 51,4 di giugno. L'indice dei servizi scende al minimo degli ultimi 15 mesi a 52,1, rispetto a 53,9 di giugno.

L'indice di produzione composito Flash France Pmi è sceso per il terzo mese consecutivo a 50,6 a luglio, da 52,5 a giugno.

