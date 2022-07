Confindustria Imperia, per costi energia sarà autunno difficile

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 22 LUG - Il presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio ha espresso preoccupazione per l'aumento dei costi dell'energia. "Dopo due anni di pandemia finalmente avevamo un momento di rilancio per la nostra vocazione turistica di provincia, ma ora abbiamo l'aggravamento dei costi dell'energia che ci preoccupano e ci fanno pensare che dovremmo affrontare un autunno caldo" ha spiegato alla Assemblea generale annuale 2022 di Confindustria Imperia, in corso di svolgimento al porto turistico di Cala del Forte di Ventimiglia.

Poi ha ribadito il problema delle infrastrutture: "Sappiamo di essere isolati - ha denunciato Amerio -. Chiediamo a gran voce che venga iniziata la progettazione dell'Albenga-Carcare-Predosa, secondo noi la soluzione per mitigare i problemi legati ai flussi autostradali, che ormai sono troppo grandi per essere gestiti".

Il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola ha invece evidenziato che "forse siamo arrivati tardi e, per alcuni aspetti, è anche meglio perché, forse, oggi abbiamo tutti le idee più chiare su quale può essere finalmente lo sviluppo naturale di questo territorio, che è l'industria del mare, l'esaltazione del mare nelle sue diverse conformazioni. Il che significa: turismo, balneazione e riuscire a esaltare il nostro territorio con investimenti collegati a un turismo qualificato". (ANSA).