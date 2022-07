Confindustria Energia, bene rinnovo contratto settore

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Soddisfazione per il rinnovo del Ccnl del settore Petrolio ed energia siglato ieri sera con i sindacati è stata espressa dal Presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci. "La firma del rinnovo contrattuale è il segno concreto del lavoro svolto e del grande senso di responsabilità tra organizzazioni datoriali e sindacali che insieme hanno trovato la giusta convergenza tra obiettivi sociali e imprenditoriali", ha affermato.

Le Parti con l'accordo raggiunto, si legge in una nota della confederazione, " mettono un punto fermo, a vantaggio delle imprese e dei lavoratori, in un contesto critico caratterizzato da incertezze e forti trasformazioni nel settore e nel Paese.

Confindustria Energia e le Organizzazioni Sindacali hanno confermato l'impianto normativo del CCNL nel suo complesso, andando a riconsiderare specifici istituti contrattuali con elementi innovativi e di dinamicità al fine di rispondere con adeguatezza all'evoluzione e alla trasformazione dei modelli di business nella logica della transizione energetica, a partire dalla rivisitazione dei ruoli professionali e dei settori industriali interessati". (ANSA).