Commercio, neopresidente Confesercenti Bonaldi da Achammer

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Da aprile scorso Elena Messina Bonaldi è diventata la prima donna a dirigere a livello locale Conferesercenti, l'associazione che rappresenta le imprese nei settori del commercio, turismo e servizi, artigianato e piccola industria. Oggi la neopresidente, accompagnata dal direttore di Confesercenti Alto Adige, Mirco Benetello, ha incontrato l'assessore provinciale Philipp Achammer.

Durante il lungo e cordiale colloquio sono stati affrontati diversi temi, tra i quali la regolamentazione del commercio, in particolare nel settore del commercio al dettaglio. Achammer ha illustrato il percorso intrapreso dalla Provincia, "che mira a una normativa chiara, uniforme e, per quanto possibile, autonoma, che mira a ridurre gli oneri amministrativi", ha spiegato l'assessore. "Le nuove norme sulla vendita al dettaglio sono in vigore dalla fine del 2019 e come conseguenza abbiamo ridisciplinato il commercio al dettaglio nelle zone produttive e nel maggio di quest'anno abbiamo garantito la piena attuazione delle norme sul commercio con un'ordinanza attuativa, per tenere conto delle peculiarità e delle esigenze dei commercianti altoatesini e dei consumatori", ha spiegato l'assessore.

Achammer ha poi voluto affrontare anche alcune questioni legali irrisolte, tra cui, ad esempio, l'assegnazione delle concessioni, di competenza statale, che Roma deve allineare alla Direttiva europea Bolkestein entro il 2023. Si tratta, come noto, di una legge che intende promuovere la parità di professionisti e imprese nell'accesso ai mercati dell'Unione europea.

Un altro tema attuale di competenza statale con cui la provincia dell'Alto Adige sta trattando da anni con Roma è la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi. Achammer, in tal senso, ha riferito a Confesercenti dei colloqui tenuti recentemente a Roma con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. (ANSA).