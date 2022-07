Cna, E-R, Lombardia e Veneto trainano economia del decennio

(ANSA) - VERONA, 22 LUG - Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno consolidato negli ultimi 10 anni il loro ruolo di primaria importanza all'interno del quadro economico nazionale, ma hanno contemporaneamente perso terreno nei confronti delle principali regioni europee. Il quadro viene da uno studio economico-storico dell'Osservatorio Economia e Territorio, promosso da Cna delle tre regioni in collaborazione con il Centro Studi Sintesi, che compie dieci anni e che è stato illustrato oggi a Verona.

Dopo la fase più grave della pandemia, nel 2021 le tre regioni hanno invertito la rotta, superando i livelli del 2019 per quanto concerne investimenti, export e imprese attive; diversamente, Pil, consumi, occupazione e presenze turistiche sono ancora inferiori ai livelli pre-pandemici. Le turbolenze del 2022 hanno rapidamente deteriorato le prospettive di crescita per l'intero anno.

Nel decennio emerge un generale aumento del "peso" delle tre regioni nello scenario nazionale: in termini di occupati, la quota di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto è passata al 36,3% nel 2012 al 37,2% di oggi; la quota di Pil è aumentata di oltre un punto percentuale, arrivando al 40,6%. Per l'export si confermano le prime tre regioni per valore, generando complessivamente il 54% del totale nazionale. Le micro e piccole imprese giocano un ruolo di rilievo, ed esprimono in media il 56% del fatturato complessivo.

Nelle tre regioni il Pil del 2021 è stato sostanzialmente ai livelli del 2011, ma in Baviera, Fiandre e Baden-Württemberg si registra una crescita a doppia cifra (rispettivamente +14%, +13%, +11%; Catalogna e Comunità Valenciana +5%, Paesi Baschi +3%. Tuttavia, dopo il crollo del 2020 gli investimenti nelle tre regioni sono tornati immediatamente a crescere, +6,9% rispetto al 2019. Tra il 2019 e il 2021 il valore degli investimenti passa da 133,8 a 148,1 miliardi. Sempre nell'ultimo anno si nota una leggera inversione di tendenza per numero di imprese attive (+960 sul 2019). Nel corso del 2021 il valore dell'export nelle tre regioni è tornato a crescere, portandosi su livelli superiori a quelli pre-pandemici (+9,4%); nell'ultimo biennio si riscontra un aumento di 19 miliardi.

Il numero di imprese attive nelle tre regioni, alla fine del primo trimestre 2022, risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,6%), collocandosi anche oltre il livello pre-pandemico. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto fanno registrare una ripresa dell'occupazione nel primo trimestre (+3,5% rispetto al periodo 2021), ma il dato è ancora inferiore rispetto ai primi tre mesi del 2019.

Prosegue invece la crescita delle esportazioni: nel primo trimestre 2022 le tre regioni superano quota 78 miliardi; prima della pandemia il valore dell'export dei tre territori era di 63 miliardi. Chiari i segnali di ripresa del movimento turistico, con presenze raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2021, anche se il raggiungimento del livello pre-Covid appare ancora lontano. (ANSA).