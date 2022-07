Caro-bollette, a Cuneo protesta Confartigianato

(ANSA) - CUNEO, 22 LUG - Un presidio davanti alla Prefettura in via Roma a Cuneo per protestare contro il caro bollette che colpisce anche le aziende artigiane. L'appuntamento, organizzato da Confartigianato, è in programma martedì alle 12 Gli imprenditori lasceranno alcuni scatoloni per "denunciare il peso insostenibile delle bollette che in questo momento di difficoltà sono costretti a pagare".

"Le nostre imprese - dichiara Il presidente provinciale dell'associazione Luca Crosetto - sono esasperate dai costi eccessivi dell'energia. È una questione di natura internazionale e di carattere anche speculativo sulla quale pesa il fatto che in Italia non c'è mai stata una visione strategica. In questo contesto pesa, inoltre, il problema delle accise: in bolletta appena il 40% dei costi è dovuto al consumo. È indispensabile tagliare la tassazione per consentite alle imprese di ripartire".

"Attraverso il nostro Ufficio Studi - spiega ancora Crosetto con riferimento alla caduta del governo Draghi - abbiamo stimato che verranno meno circa 11 miliardi di interventi contro il caro-energia per famiglie e imprese. La crisi mette a rischio 49,5 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di Pil, e delinea un problema occupazionale per 253 mila lavoratori. Serve uno straordinario senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche". (ANSA).