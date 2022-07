Bcc: First, sono centrali in transizione ecologica

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Con la loro presenza capillare sul territorio le Bcc hanno le carte in regola per valutare i rischi ambientali delle imprese ed accompagnarne il cammino nella transizione ecologica. La strada tracciata dal presidente di Federcasse Augusto Dell'Erba nella sua relazione, che mira a promuovere un rinnovamento della mutualità nel solco dei criteri Esg, è quella giusta per promuovere la biodiversità di cui l'economia italiana ha bisogno". A dichiararlo, in una nota, è il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani, che ha partecipato oggi all'Assemblea annuale di Federcasse.

"Il rialzo dei tassi - ha proseguito Colombani - consente adesso alle Bcc di sfruttare i suoi punti forza, come l'elevata quota di impieghi indicizzati, e di rafforzare ulteriormente la patrimonializzazione con i maggiori utili prodotti. Ciò deve tradursi in un forte sostegno al credito e non in una prassi omologante di gestione della clientela che punti tutto sulle commissioni. Per centrare gli obiettivi indicati da Federcasse è necessario - ha concluso Colombani - dare centralità agli stakeholder, a cominciare dalle lavoratrici e dai lavoratori, come è stato fatto con il rinnovo del contratto nazionale ed iniziare a lavorare da subito con il sindacato sulle sfide che abbiamo davanti". (ANSA).