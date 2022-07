Bcc: Federcasse, sempre più uniche banche in molti Comuni

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Le Bbc hanno ridotto "in maniera contenuta" gli sportelli sul territorio negli ultimi anni a fronte di un forte calo del comparto bancario, accelerato con la pandemia. Lo afferma il presidente di Federcasse Augusto Dell'Erba nel suo intervento all'assemblea dell'associazione parlando di "desertificazione" di alcuni territori e sottolineando come noi delle Bcc"siamo sempre più le uniche banche presenti in alcuni comuni". A marzo 2022, ha rilevato "questo numero di comuni era salito a 695". (ANSA).