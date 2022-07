++ Di Maio, chi promette pensioni poteva farlo quando governava

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Se la riforma delle pensioni non l'hanno fatta con Draghi come pensano di farla ora? Gli spazi per fare queste riforme si trovano anche con riferimento a chi le tratta queste riforme. Se c'è chi dice di voler dare 1000 euro di pensione a tutti e non l'ha proposta mentre stava al governo mi fa venire i dubbio che si tratti di propaganda". Così il leader di Ipf e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Metropolis, il live show del gruppo Gedi. (ANSA).