Wartsila: Coop Alleanza 3.0, solidarietà a lavoratori

(ANSA) - TRIESTE, 21 LUG - Solidarietà nei confronti dei 450 lavoratori dello stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, che rischiano il posto di lavoro, è stata espressa da Coop Alleanza 3.0, che definisce la vertenza "una battaglia di tutta la città".

Ai lavoratori in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento - annuncia la cooperativa in una nota - saranno fatti pervenire generi di prima necessità "per permettere la continuazione della lotta". (ANSA).