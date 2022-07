Unioncamere: in Basilicata imprese in crescita dello 0,49%

(ANSA) - POTENZA, 21 LUG - "A fronte delle 713 nuove iscrizioni tra aprile e giugno del 2022, ci sono state 416 cancellazioni, con un saldo positivo di 297 unità, con un tasso di crescita pari allo 0,49%": sono i dati diffusi dall'analisi di Movimprese e elaborati da Unioncamere-InfoCamere, della Camera di Commercio della Basilicata, sulla natalità e mortalità delle imprese italiane.

Secondo l'ente camerale, "crescono le imprese lucane nel secondo trimestre dell'anno a partire dalle risultanze del registro delle imprese delle Camere di commercio, che conferma uno stock di aziende complessivamente presenti in Basilicata sopra quota 60 mila (esattamente 60.575 al 30 giugno)".

I dati - è sottolineato in una nota dell'ufficio stampa della Camera di Commercio della Basilicata - "tuttavia denotano un rallentamento rispetto allo 0,89 per cento dell'analogo trimestre 2021 e un ritardo rispetto alla media italiana (0,54 per cento) e di quella del Sud e isole (0,55per cento). Rispetto alla forma giuridica - continua la nota - da segnalare un aumento delle società di capitale (+ 147, 95 nel Potentino e 52 nel Materano), con un tasso di crescita in regione dell'1,07 per cento, superiore alla media italiana (1,04 per cento). In aumento anche le ditte individuali (+ 128, 69 a Matera e 59 a Potenza), con un tasso di crescita dello 0,34 per cento", conclude lo studio. (ANSA).