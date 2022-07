Stage per studenti Lumsa nelle imprese Cna, siglato accordo

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Cna di Roma e Università Lumsa hanno siglato un protocollo di intesa che avvia una collaborazione "nell'organizzazione di attività di ricerca, iniziative didattiche e di formazione professionale, seminari, tavoli di confronto e workshop su tematiche di interesse comune, che coinvolgeranno docenti, studenti e imprese interessate; oltre a un programma di stage in cui le pmi associate alla Cna apriranno le porte agli studenti dell'Università Lumsa per percorsi di formazione e inserimento lavorativo".

L'accordo, spiega una nota, punta anche sul "ruolo del territorio" ed alle opportunità legate agli "eventi di risonanza mondiale" attesi nei prossimi anni nella Capitale.

"Siamo felici di questa possibilità di intesa che - commenta il rettore della Lumsa, Francesco Bonini - ci permette di offrire alle imprese il valore della serietà e della preparazione universitaria e di ampliare l'offerta che facciamo ai nostri studenti di contatti e dialogo con il mondo del lavoro, in un percorso che si caratterizza anche per l'attenzione .al rapporto con le pmi e a Roma, il territorio in cui viviamo e operiamo ogni giorno" "La Cna di Roma - dice il segretario Stefano Di Niola - intravede in questo protocollo una grande possibilità di creare opportunità di acquisizione e aggiornamento di competenze di elevato livello per le titolari e i titolari di piccole e medie imprese e di strutturazione di possibili percorsi di inserimento lavorativo di giovani in possesso di una formazione universitaria. Vogliamo che le imprese si trovino pronte ad affrontare le sfide che eventi come il Giubileo del 2025 porranno loro, ma anche che partecipino attivamente a iniziative quali la Fondazione che abbiamo appena costituito per sostenere la candidatura di Roma all'Expo 2030, che potrebbe ridisegnare gli scenari della nostra Città, con preziose ricadute per tutto il tessuto economico e produttivo del territorio". (ANSA).