Pmi: Terranova, governo si concentri su carico fiscale

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Per superare la crisi economica in cui versa l'Italia, il prossimo Governo dovrà occuparsi delle piccole imprese e farne il baricentro della propria azione politica con la drastica riduzione della tassazione a loro carico, l'abolizione dell'Irap e il taglio del cuneo fiscale".

E' quanto chiede la Fmpi, la Federazione delle piccole e medie imprese, in una conferenza stampa che si è svolta oggi.

La Federazione - si è ricordato- nel 2021 riunisce 12.348 piccole imprese e ha sottoscritto 13 Contratti Nazionali di Lavoro, 22 Contratti di secondo livello, oltre 5 mila conciliazioni. "Un risultato che ci soddisfa molto e che ci proietta tra le Federazioni maggiormente rappresentative", ha affermato la presidente Antonina Terranova annunciando la nomina a direttore generale di Salvatore Ronghi a direttore generale.

"Ho accettato la nomina della Federazione Medie e Piccole Imprese perché sono certo che, nell'attuale critico quadro economico, la categoria che necessita di maggiore attenzione e di supporto è quella dei piccoli imprenditori, che reggono la produzione in Italia, sostengono i livelli occupazionali e sono essi stessi lavoratori ma senza alcuna tutela". (ANSA).